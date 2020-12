Spitz stellt PET-Sortiment auf Recycling-PET um 

Der oberösterreichische Lebensmittelhersteller Spitz will bis April 2021 das gesamte PET-Getränke-Sortiment von Spitz auf 100 Prozent Recycling-PET umstellen. Nachhaltige Entwicklung zählt bei Spitz ebenso zu den festgelegten Eckpfeilern wie die Kundenorientierung, der Technologiefokus und die Wertschätzung der MitarbeiterInnen, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Dazu erklärt Geschäftsführer Walter Scherb: „Die derzeitige Diskussion rund um Einweg- und Mehrwegpfand greift aus unserer Sicht zu kurz. Viel wichtiger wäre eine ganzheitliche, ökologisch sinnvolle Lösung, die einen messbaren Impact auf die CO2-Bilanz hat.“ Und so hat Spitz entschieden, bis April 2021 das gesamte PET-Getränke-Sortiment auf 100 Prozent Recycling-PET umzusatteln. Das schafft eine Einsparung von neuem PET im Volumen von 3400 Tonnen pro Jahr. „Unser Sortiment umfasst das gesamte Spektrum an Getränke-Verpackungen – dementsprechend können wir bei Spitz auf jahrzehntelange Erfahrung und Know-How in diesem Bereich zurückgreifen.“

‚PET ist nicht das Hauptproblem‘

Dabei hebt Scherb hervor, dass das Hauptproblem in punkto Littering, zu Deutsch Vermüllung, nicht alleine bei den PET-Flaschen liegt. Alle Getränke-Verpackungen machen etwa 19 Prozent der Gesamt-Littering-Menge aus, die verbleibenden 81 Prozent entfallen auf anderen Abfall. „Das Nachhaltigkeitsprogramm von Spitz besteht nicht nur aus Einzelprojekten, sondern zielt gesamtheitlich darauf ab, die Kunststoff-Kreislaufwirtschaft zu fördern“, betont der Geschäftsführer. Weiters setzt der Lebensmittelproduzent darauf, sukzes­sive ausschließlich recyclingfä­hige Verpackungen einzusetzen. „Das Hauptziel ist es, Klimaneutralität zu erzielen“, so Scherb abschließend.

PA/Red