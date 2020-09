Neues Stiegl-Hausbier mit burgenländischem Hanf

Hanf zählt zu den wertvollsten Kulturpflanzen und ist heute wieder in aller Munde. Ein Blick in die Geschichte zeigt die vielfältige Verwendung des Multitalents: Ob als Heilpflanze in klösterlichen Kräutergärten (Hildegard von Bingen im 12. Jhdt), als Hanfpapier (z.B. Gutenberg-Bibel 1455) oder als Grundlage für Textilien – Hanf wurde vielfach verwendet. Und als im Jahr 1492 die Stieglbrauerei gegründet wurde und Columbus sich auf den Weg in die neue Welt machte, waren Hanfseile in den Brauereien ebenso in Verwendung wie auf den Schiffen der großen Seefahrer. Heute erfährt die wiederentdeckte Kulturpflanze als „heimisches Super-Food“ einen wahren Hype. Stiegl-Kreativbraumeister Markus Trinker: „Hopfen und Hanf gehören ja beide zur Pflanzenfamilie der Hanfgewächse. Was lag also näher, als die beiden ‚Artverwandten‘ auch einmal in einem unserer Hausbiere zu vereinen“, erzählt Trinker.

Hanfproduzent BioBloom stand Pate für das neue Stiegl-Hausbier

Für das neu Stiegl-Hausbier „Wundertüte“ wurde mit dem burgenländischen Hanfproduzent BioBloom kooperiert. Bei BioBloom in der burgeländischen 2000-Seelen-Gemeinde Apetlon wird gerne quer gedacht. Mit der Herstellung von hochwertigen biologischen Hanf- und Naturprodukten hat man sich mittlerweile einen Namen gemacht. Zur Kooperation mit Stiegl sagt Christoph Werdenich, Co-Geschäftsführer bei BioBloom: „Auch wir stehen – genau wie Stiegl – für die Verbindung von Tradition und Innovation. Daher waren wir sofort begeistert, als die Anfrage aus Salzburg kam. Und: ein Hanfbier hat in unserem Sortiment noch gefehlt. Außerdem ist die Kombination aus Hopfen und Hanf geschmacklich wirklich sehr interessant und gelungen.“

Feinherbe Hopfenblume & lieblicher Hanf

Das neue Stiegl-Hausbier präsentiert sich in strahlendem Gold, gekrönt mit einer verlockenden weißen Schaumhaube und zeichnet sich durch seine elegant aufsteigende Kohlensäure aus.

„Unser ‚Wundertüte‘ besticht aromatisch durch seine feinherbe Hopfenblume, gepaart mit der typischen Lieblichkeit des Hanfs und den zarten Malztönen. Das untergärig eingebraute Hanfbier ist spritzig-süffig und mild im Geschmack mit einer harmonisch süßlichen, zart-fruchtigen Eigennote im Ausklang“, beschreibt Markus Trinker seine jüngste Bierkreation.

„Das Geschmacks-Geheimnis des neuen Hanfbiers liegt nicht nur in der richtigen Auswahl der Pflanzensorte und der Menge, sondern auch im Zeitpunkt der Hanfgabe im Brauprozess“, sind sich der Hanfspezialist und der Kreativbraumeister einig. Und so fanden beim neuen Stiegl-Hausbier auschließlich Bio-Hanfblätter Verwendung. Aus diesen bereitete man einen teeartigen Auszug vor, der dem Bier während des Reifungsprozesses zugefügt wurde, um die wertvollen Aromen zu erhalten. Für alle, die beim Verkosten des neuen Hanfbiers hungrig werden, ist das „Stiegl-Wundertüte“ auch der perfekte Speisenbegleiter zu Pizza, Steaks, Wok-Gemüse oder Kräuterkäse.

Im Handel und in der Gastronomie erhältlich

Ab sofort ist das saisonale Stiegl-Hausbier „Wundertüte“ im Stiegl-Braushop, im Stiegl-Getränkeshop Salzburg und online auf www.stiegl-shop.at sowie bei ausgewählten Partnern der Gastronomie und des Lebensmittelhandels in der 0,75-Liter-Einwegflasche erhältlich. In der Gastronomie kann man die Stiegl-Hausbiere auch frisch gezapft vom Fass genießen.

PA/Red