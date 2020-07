Neuer Steuerfreibetrag hilft Gastronomie

Mit dem heutigen Tag (1.7.2020) gilt ein neuer Steuerfreibetrag für die Mitarbeiterverpflegung: Unternehmen können ihre Angestellten jetzt mit bis zu acht Euro für eine Mahlzeit unterstützen. Von der Anhebung des Freibetrags um 82 Prozent profitiert nicht zuletzt die Gastronomie. Die weltweit agierende Firma Sodexo macht es mit ihren Prepaid-Karten Arbeitgebern einfach, in die Mitarbeiterbindung und -motivation zu investieren. Zudem steigt auch der Freibetrag für Lebensmittelzuschüsse von 1,10 Euro auf nunmehr zwei Euro.

„Die Kaufkraft steigt mit der neuen Regelung um 82 Prozent. Das ist ein wichtiger Impuls beim Wiederhochfahren der Wirtschaft. Die neuen Freibeträge kommen direkt bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in der Gastronomie an“, bekräftigt Sodexo-Geschäftsführer Andreas Sticha.

