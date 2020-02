Erster Energy-Drink auf „Gemüse-Basis“

Energy-Drinks sind bisher meist im Chemielabor entstanden. Die österreichische Firma Pure Bio will dies ändern, und bringt jetzt ein erstes derartiges Getränk auf „Gemüse-Basis“ auf den Markt. Dazu wird konzentriertes Koffein von biologisch angebauten Kaffeebohnen verwendet. „Wir komponieren den frischen Geschmack von grüner Gurke, Minze und dem säuerlichen Geschmack von Limetten zu einem aromatischen Getränk und holen uns die Superpower für unseren Energy-Drink aus dem Koffein von biologisch angebauten Kaffeebohnen. Damit wird jedes kleine Gürkchen zur energiegeladenen Power-Gurke“, erklärt Udo Wagner, Entwickler und CEO von Pure Bio.

Das neue Getränk besteht zu 100 Prozent aus biologischen und natürlichen Zutaten: Denn neben den biologischen Fruchtsäften und dem Koffein besteht es aus natürlichem Mineralwasser und biologischem Zucker. Das High-End-Produkt wird in mehr als 30 Ländern in Supermarktketten wie Merkur, Billa Online, DM, Metro, ADEG, Kaufland und Tesco angeboten. Es ist auch in der Gastronomie, in Tankstellen-Shops (ENI, Shell) und in den Accor-Hotels erhältlich.

pressetext/red