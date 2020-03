Egger Getränke hat neue Glasabfüllanlage

Die Egger Getränke GmbH hat am 4. März in St. Pölten-Unterradlberg ihre neue Glasabfüllanlage in Betrieb genommen. Mit der Errichtung der rund 25 Millionen Euro teuren Anlage wurde laut Geschäftsführer Martin Forster vor zehn Monaten begonnen, sie könne stündlich bis zu 30.000 Flaschen befüllen.

Forster erläuterte, dass die Flaschen zwischen 30 und 50 Mal wiederverwendet werden könnten. Ab nächster Woche seien die Produkte österreichweit verfügbar. Die neue Abfüllanlage erhöhe den jährlichen Ausstoß von 400 Mio. abgefüllten Getränken um weitere 60 Millionen abgefüllte Glasflaschen. Dies entspricht laut Verkaufs- und Marketinggeschäftsführer Frank Van der Heijden den aktuellen Anforderungen des österreichischen Marktes. Für Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) ist die Anlage ein „innovativer Schritt in Richtung Zukunft“.

APA/red