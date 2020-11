Egger Getränke erhält Staatspreis

Moderatorin Nina Kraft überreichte den Staatspreis an Egger Getränke Geschäftsführer Frank van der Heijden

Die Mehrweg-Glasflasche von Radlberger LIMÖ wurde in der Kategorie „Branding“ ausgezeichnet.

Egger Getränke erhielt kürzlich den Staatspreis „Smart Packaging“ in der Kategorie „Branding“ für die neu entwickelte 1-Liter-Mehrweg-Glasflasche von Radlberger LIMÖ. Sie wurde gemeinsam mit Vetropack Austria entwickelt. Die Auszeichnung wird vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie verliehen. Mit dem alle zwei Jahre ausgelobten Preis werden ganzheitliche, umfassende Lösungen im Verpackungsbereich ausgezeichnet, die neben funktionalen Anforderungen auch Nachhaltigkeitsaspekten gerecht werden. Frank van der Heijden, Geschäftsführer für Verkauf und Marketing von Egger Getränke, nahm den Staatspreis im Rahmen einer TV-Aufzeichnung entgegen. „Dieser Preis bestätigt uns einmal mehr in der Entscheidung, Mehrweg-Glas als zeitgemäße Verpackungsform den Konsumenten aber auch unseren Lohnfüllkunden aus Handel, Gastronomie und Industrie anzubieten“, sagt der Getränkechef.

Egger Getränke hat erst im Februar 2020 eine neue Glasabfüllanlage in Betrieb genommen (FM berichtete!). Seitdem verkauft das Unternehmen Limonaden, Fruchtsäfte und Teemischgetränke in umweltfreundlichen Mehrweg-Glasflaschen. Die Jury zeichnete Radlberger LIMÖ deswegen aus, weil die neu entwickelte Mehrweg-Glasflasche einerseits durch ihr augenfälliges Design, das ebenso ästhetisch wie modern ist, auffällt und andererseits einen bedeutenden Beitrag zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung leistet. In ausgewählten Filialen der Supermärkte Spar, Eurospar, Interspar, MPreis, T&G, Unimarkt und Nah&Frisch wird die 1-Liter-Mehrweg-Glasflasche auch für Granny’s Apfelsaft und Unkraut angeboten.

