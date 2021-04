Covid-19 Teststraße bei Transgourmet

Testangebot in der Tiefgarage für Kunden und Mitarbeitende in Schwarzach

Angesichts der am Freitag erfolgten Sperre des Laiblachtals und den damit verbundenen Einschränkungen für Covid-19 Tests, erweitert der Großhandelspartner für Gastronomie, Hotellerie und Gewerbetreibende Schwarzach sein Serviceangebot: Ab Montag, den 29.03.2021, können Kunden und Mitarbeitende direkt an der Einfahrt zum Transgourmet Betriebsgelände in Schwarzach kostenlos einen PCR- oder Antikörpertest durchführen lassen.

„Damit garantieren wir größtmögliche Sicherheit für unsere Kunden und Mitarbeitenden, sparen Zeit und zusätzliche Wege“, so Benedikt Rust, Standort-Geschäftsleiter des Gastronomie-Großmarktes in Schwarzach.

Das Service steht von Montag bis Samstag täglich zwischen 8:00 und 13:00 Uhr zur Verfügung. Nach einer Online-Terminregistrierung kann der Test als „Drive in-Variante“ gemacht werden.

PA/Red.