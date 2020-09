Bombay Sapphire lanciert Beeren-Gin

Gin gilt bereits seit einigen Jahren als absolute Trend-Spirituose. Mit dem Launch von „Bombay Bramble“ will der Premium-Gin-Hersteller Bombay Sapphire in der Gastronomie und im Handel neue Maßstäbe setzten. Denn: Die Produktinnovation ist mit einer 100 % natürlichen Beereninfusion versetzt und diese kommt gänzlich ohne zugesetztem Zucker, Konzentraten und Aromen aus. Durch die Zusammenführung des markentypischen dampfdestillierten Gins mit der reichhaltigen Frucht-Infusion aus Himbeeren und Brombeeren, entsteht ein raffinierter Geschmack, bei dem aber die beliebte Gin-typische Wacholder-Note erhalten bleibt.

Gin-Klassiker natürlich interpretiert

Inspiriert wurde das Destillat von einem der großen Klassiker unter den Gin-Cocktails, dem „Bramble“. Die Kreation, bestehend aus Gin, Zitronensaft, Zuckersirup und Brombeerlikör, wurde erstmals in den 1980er-Jahren gemixt. Mit dem Bombay Bramble wartet Bombay Sapphire mit einer Alternative auf, die selbst Puristen unter den Gin-Liebhabern überzeugen wird. Denn, so erklärt Ivano Tutti, Bombay Sapphire Master of Botanicals: „Sowohl die Farbe als auch der Geschmack des neuen Bombay Bramble basieren einzig und allein auf den Botanicals und der 100 % natürlichen Fruchtinfusion. Die Himbeeren und Brombeeren werden erst dann geerntet, wenn sie den höchsten Reifegrad erreicht haben – und das schmeckt man!“ Darüber hinaus überzeugt die Produktneuheit mit einem Zuckergehalt, der deutlich unter jenen der Mitbewerber liegt.

Lasset die Experimente beginnen

Der neue Bombay Bramble eignet sich sowohl für den puren Genuss, als auch als Hauptzutat von Cocktail-Kreationen, beispielsweise ganz klassisch aufgegossen mit Tonic Water, Zitronensaft und einer großzügigen Portion Eiswürfeln. Dazu erklärt Barbara Kolls, Brandmanagerin bei Bombay Sapphire, abschließend: „Bombay Bramble kommt sowohl dem Wunsch der Konsumenten nach möglichst natürlichen Spirituosen nach und regt gleichzeitig – getreu unserer Markenmission ‚Stir Creativity‘ – zum Experimentieren an.“

PA/Red