Angebot von Austria-Kiosk für Gäste

Austria-Kiosk bietet Gästen in Hotels, Restaurants und Cafés über einen FreeLounge Zugang zu mehr als 400 heimischen und internationalen Zeitungen, Magazinen und Fachpublikationen. Neben allen österreichischen Tageszeitungen sind darunter zahlreiche Magazine und internationale Titel wie Die Welt, The Guardian und The Observer als E-Paper. Die FreeLounge können Hoteliers – das Hotel muss weniger als 50 Zimmer haben –, Restaurant- und Kaffeehausbesitzer ihren Gästen um weniger als 50 Euro pro Monat zur Verfügung stellen. Der erste Monat ist kostenlos. Aktuell gibt es in Österreich bereits mehr als 150 FreeLounge-Standorte.

„Der digitale Lesermarkt verzeichnet derzeit eine große Nachfrage und das Bedürfnis nach flexibel verfügbarer Information ist besonders hoch“, erklärt Klemens Ganner, Geschäftsführer von APA-DeFacto. „Mit der Austria-Kiosk FreeLounge haben wir einen einfachen und niederschwelligen Zugang zu Zeitungen und Magazinen geschaffen.“

PA/red