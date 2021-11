WinterRadler von Gösser

Der Bierhersteller Gösser präsentiert sein neues WinterRadler. Das alkoholfreie Gösser Bier vereint sich dabei mit Zitronen-Orangen-Apfel-Limonade und wird mit Honig verfeinert. Dabei sollen die Kräuter und Gewürze eine deutliche Unterscheidung zu den sommerlichen Radler-Varianten bringen.

„Laut aktuellem Bierkulturbericht sind Radler in Österreich äußerst beliebt – jeder zweite Österreicher greift gerne zu dieser bierig-fruchtigen Erfrischung. Bisher fehlte es hier aber an einem winterlichen Angebot. Diese Lücke schließen wir nun mit dem Gösser WinterRadler! Dieser bietet saisonale Abwechslung und bringt frischen Wind in den winterlichen Getränkemarkt – aber durch die Limited Edition nur für kurze Zeit“, so Michael Wallner, Marketing Director der Brau Union Österreich.

Das Gösser WinterRadler alkoholfrei ist seit Oktober erhältlich.

Kampagne von Gösser und McCann

Neben der Präsentation seines neuen Winterbieres, baut Gösser auch in Sachen Nachhaltigkeit aus und launcht zusammen mit McCann eine neue Kampagne. „Wenn wir die Natur so zurücklassen, wie sie ist, schmeckt uns das Leben besser“, beschreibt Dieter Pivrnec, Kreativgeschäftsführer McCann Wien, die Kernbotschaft. „Kein Aufwand ist zu groß, um unsere Natur so zu bewahren, wie sie ist“, ergänzt Michael Wallner, Marketing Director, Brau Union Österreich. „Denn unberührte Natur ist untrennbar mit der Marke Gösser verbunden. Gleichzeitig möchten wir ein Zeichen setzen und die Menschen dazu bewegen, ebenfalls nachhaltig zu denken und zu genießen“.

PA/ Red.