Winter-Auszeit an der kroatischen Adria

Im Winter die ersten Sonnenstrahlen am Meer genießen: Das können digitale Nomaden und Natur-Liebhaber in den Premium Camping Resorts von Valamar in Kroatien. Wer das Land an der Adria von Januar bis März besucht, entdeckt dessen schönste Seiten ganz ohne Trubel. Die passende Unterkunft zum Überwintern oder für einen Langzeitaufenthalt finden Gäste im Istra Premium Camping Resort in der Nähe der Küstenstadt Poreč wie auch im Ježevac Premium Camping Resort auf Krk.

16 bis 38 Quadratmeter große Mobile Homes bieten mit vollausgestatteter Küche, Badezimmer, ebenso Terrasse mit Sitzgarnitur und Grill, Schlafmöglichkeiten für zwei bis sechs Personen. Alle Wohneinheiten verfügen über Hochgeschwindigkeitsinternet mit 200 Mbit/s. Strand, Fitnesscenter, Sportplätze und Supermarkt sind fußläufig erreichbar. Dank dem hauseigenen Lieferservice Valfresco einsparen sich die Gäste den Gang zum Einkaufen. Im Istra Premium Camping Resort begrüßt das Balance Mediterranen Spa Erholungssuchende zu Massagen und Behandlungen.