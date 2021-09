„Wine & Spirits“ kürt Weingüter aus Österreich

Schloss Gobelsburg aus Langenlois im Kampala in Niederösterreich ist eines der Weingüter und bereits zum siebten Mal auf der Liste des US-Branchenmagazins „Wine & Spirits“. Neben der aktuellen Auszeichnung war das Weingut 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 sowie 2019 gelistet. Es ist in Besitz von Eva und Michael Moosbrugger und feierte kürzlich sein 850-jähriges Bestehen.

Weiters wurden die niederösterreichische Weingärtnerei Frischengruber aus Rossatz-Rührsdorf, das Weingut Neumeister aus Straden im Weinbaugebiet Vulkanland Steiermark sowie der niederösterreichische Lesehof Stagård aus Krems, die ihre Reben auf uralten Urgesteinsterrassen gedeihen lässt, prämiert. In die aktuelle Ausgabe haben es damit gleich vier Weinproduzenten aus Österreich geschafft.

„Wine & Spirits“

Das renommierte Fachblatt „Wine & Sprits“ erscheint sieben Mal im Jahr und listet pro Kalenderjahr einmal die besten Weingüter auf. Dafür werden mehrere tausend Weine aus aller Welt, die von einem lizensierten US-Importeur in die USA importiert werden, von einer Fachjury einer Blindverkostung unterzogen.

PA/TOB