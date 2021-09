Wiener Cocktailwoche gut angelaufen

Am Abend des 14. September 2021 wurde in Selleny’s Bar im Hilton Park auf die erfolgreiche Eröffnung der ersten Wiener Cocktailwoche angestoßen. Beim Umtrunk zugegen waren die Geschäftsführerin der Fachgruppe Gastronomie Dr. Veronika Klimaschewski, der Obmann der Fachgruppe Peter Dobcak sowie der stellvertretende Obmann der Gastronomie und Geschäftsführer des Bastei Beisl Erwin Scheiflinger. Selleny’s Bar im Hilton Park Hotel ist eine von insgesamt 14 teilnehmenden Bars, die im Rahmen der Cocktailwoche speziell kreierte Signature Drinks zum 2-für-1 Preis anbieten. Branchenpush & Urlaubsflair

„Die Culinarius Cocktailwoche stellt besonders in dieser für die Nachtgastronomie so schweren Zeit eine wichtige Unterstützung dar“, bemerkt Peter Dobcak und Erwin Scheiflinger stellt fest: „Cocktails sind wie ein kleiner Urlaub in der Nacht. Es ist besonders wichtig in Zeiten wie diesen, dass wir uns Zeit für uns nehmen und auf einen kleinen Urlaub in eine Bar in der Nachbarschaft gehen.“ Veranstaltet wird die Cocktailwoche von der Culinarius Gruppe. Neben diesem Event und der traditionellen Wiener Restaurantwoche richtet Culinarius jährlich über 500 weitere kulinarische Veranstaltungen aus. Sponsoren dieser Initiative zur Umsatzsteigerung der Branche sind die Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien, Transgourmet, Destillerie Franz Bauer, Beam Suntory und Coca Cola. Die Cocktailwoche läuft noch bis 19. September 2021. RED./CH