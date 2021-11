Weniger Touristen, mehr Fachbesucher

Über 540 Aussteller pilgerten nach Salzburg, um ihre Produkte und Services der Fachwelt anzupreisen. Es war zwar ruhiger als in den Jahren vor der Krise, so das allgemeine Resümee. Dies sei aber vor allen Dingen dem Fernbleiben der so genannten „Messetouristen“, also der fachfremden Besucher, geschuldet. Zum Schluss zählte man 21.897 Fachbesucher im Messezentrum Salzburg.

Etwas umgekrempelt wurde zudem das Konzept. Im Vordergrund sollte Content und Know-how-Transfer stehen. So lud man neben Vertretern der Wirtschaft und Politik auch Jungunternehmer zum Austausch. Über 30 Startups präsentierten ihre Innovationen.

Daneben kam auch das „Sportliche“ nicht zu kurz. SCA Austria trug die Austrian Coffee Championships aus, in deren Rahmen der Barista Champion gekürt wurde. Als zweite Disziplin wurde der Brewers Cup ausgetragen.

Für die eher IT-Begeisterten war der GastroHackathon ausgelegt. Dabei musste in 24 Stunden für ein konkretes Problem aus der Gastronomie, Hotellerie oder dem Tourismusbereich eine digitale Lösung entwickelt werden. Der Sieg ging an eine automatisierte Websiteerstellung über einen Chatbot.