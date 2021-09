Weinherbst in Poysdorf

Poysdorf kündigt für den Oktober 2021 zahlreiche Weinherbst -Highlights an. So findet der Winzerlauf am Samstag, dem 9. Oktober, statt. Am Abend desselben Tages steigt das Sturmfest mit regionalen Schmankerln, verschiedenen Sorten Sturm und Livemusik in der Poysdorfer Gstetten. Am 10. Oktober geht dann der Wandertag mit Start und Ziel bei dem Heurigenlokal WEIN.zeit im Vino Versum Freigelände über die Bühne. Die zweite Oktoberhälfte ist vom Tag des österreichischen Sekts geprägt, der amm 22. Oktober zelebriert wird. In der Woche von 18. bis 24. Oktober 2021 gibt es dann täglich eine Sektverkostung im Weinmarkt Poysdorf.