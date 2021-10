Weinbar Vinifero begeistert

Weinkennerinnen und -kenner wissen um das breite Sortiment. Wo sich die einen auf heimische Produkte konzentrieren, beschäftigen sich andere mit internationalem Weinbau. Enrico Bachechi aus der schönen italienischen Weingegend Toskana, betreibt gemeinsam mit Partnerin Claire Yuan das „Vinifero“ am Karmeliterplatz 2 , und produziert hauptsächlich Bio-Weine mit natürlicher Vinifikation. Zudem ist er als Berater biodynamischer Weinbetriebe tätig.

Claire Yuan wiederum kann auf eine lange Erfahrung im Weinbau in Deutschland und China zurückblicken und befindete sich gegenwärtig in der Ausbildung zur Weinakademikerin. Mehr als 250 verschiedene Flaschenweine – natürlich gemäß dem Prinzip des „Vinifero“ allesamt aus biologischer Produktion sowie nachhaltigem Anbau – werden in täglich wechselnden Angeboten zur Verkostung angeboten. Dazu werden vegane und vegetarische Snacks serviert. RED./CH