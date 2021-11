Vorstandswechsel bei Ottakringer

„Mit dem Auslaufen des Vertrages von Alfred Hudler endet eine dreißigjährige Ära“, so Christiane Wenkheim, Aufsichtsratsvorsitzende der Ottakringer Getränke AG. „Er hat in den zurückliegenden Jahren an verschiedenen Positionen höchst erfolgreich für unsere Gruppe gearbeitet. Für seinen Einsatz und sein Engagement sind wir ihm sehr dankbar.“

Hudler war seit 2018 Vorstandssprecher bei Ottakringer, davor war er Vorstandsvorsitzender der Vöslauer Mineralwasser AG. Seine Expertise soll er weiterhin bei Ottakringer einbringen.

Alfred Hudler meint, „dass es nach vielen spannende Jahren Zeit ist für Neues, wenngleich ich mit dem Unternehmen weiterhin verbunden bleibe. Ich bedanke mich bei den Eigentümern, dem Aufsichtsrat und allen Kolleginnen und Kollegen für die sehr gute Zusammenarbeit.“

Sobald eine Entscheidung über die Nachfolge gefallen ist, will Ottakringer diese präsentieren.