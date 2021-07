Verstärkung des Teams bei Leonardo Hotels

Bevor Herbert Wiesinger bei Leonardo Hotels Central Europe in Berlin anfing, war er fünf Jahre als Area Director of Finance bei Marriott International in der Eschborner Zentrale tätig. Auch brachte er seine eigene Consulting- Firma Business- Prozesse voran und war mehrere Jahre als Managing Director bei Falkensteiner Hotels & Residences in Wien für mehr als 26 Hotels zuständig. Nach einer erfolgreichen Karrierelaufbahn verstärkt er nun das Management- Team bei Leonardo Hotels Central Europe.

„Wir sind glücklich, Herbert Wiesinger in unserem Unternehmen willkommen zu heißen – mit seiner umfangreichen Erfahrung und Kompetenz im Bereich Finanz- und Rechnungswesen sowie seiner analytischen und lösungsorientierten Denkweise, wird er unser Unternehmen bereichern. Dies passt ebenso hervorragend zu unserer Unternehmenskultur, kontinuierlich unsere Zukunftsstrategien weiterzuentwickeln und voranzubringen und durch starke Persönlichkeiten zu erweitern“, so Yoram Biton, Managing Director der Leonardo Hotels Central Europe.

PA/ Red.