Veganista x SPAR Österreich launcht drei neue Eissorten

Seit 10 Jahren steht Veganista für ehrliches, veganes Eis und überzeugt mit ausgefallenen Kreationen nicht nur vegane Eisliebhaber*innen . Nachdem die vier Veganista SPAR-Sorten „Nuts about you“, „Strawberrytella“, „Kiss the Cookie“ und „Fudge Off“ ganz Österreich bereits seit einem Jahr das Leben versüßen, wird es jetzt Zeit für Zuwachs in der beliebten Eisfamilie. Die drei neuen Sorten „Nougat me good“, „Me, Myself & Eis“ und „Eis Date“ werden ihren Namen gerecht und präsentieren sich ab jetzt österreichweit 100% vegan in den SPAR Kühlregalen erhältlich.

Die beiden Veganista Gründer-Schwestern freuen sich über eine erfolgreiche und wachsende Zusammenarbeit mit SPAR Österreich: „Ich bin SPAR sehr dankbar dafür, dass sie mitten in der Corona Krise an uns geglaubt haben und uns jetzt auch noch unser Veganista Bechersortiment von vier auf sieben österreichweit aufgestockt haben“, so Cecilia Havmöller.

Auch Gründerin Susanna Paller ist begeistert: „Ich bin unglaublich stolz auf die Zusammenarbeit mit SPAR und freue mich sehr, dass wir gemeinsam ganz Österreich mit sieben großartigen Veganista Eissorten versorgen dürfen“.

DIESE DREI BRANDNEUEN VEGANISTA X SPAR SORTEN LASSEN GANZ ÖSTERREICH AB SOFORT DAHINSCHMELZEN:

„NOUGAT ME GOOD“

Cremiges Nougateis trifft auf unwiderstehliche Schoko Fudge Sauce.

“ME, MYSELF & EIS”

. „ME, MYSELF & EIS“ verspricht alles, was zu einer wohl verdienten Me-Time dazu gehört. Das cremige Haselnusseis auf Soja Basis mit edlen Schokokeksstückchen und knackigen Haselnüssen sorgt für einen perfekten Selfcare-Day.

“EIS DATE”

Für ein romantisches Date überrascht man seinen Herzensmenschen ab sofort mit einem köstlichen Becher „EIS DATE“. Die neue Eissorte auf Soja Basis mit Brownie-Kuchenstücken und stimmiger Himbeersauce lädt zu Teilen ein. Bei dieser aufregenden Kombination sind Schmetterlinge im Bauch und auf dem Gaumen garantiert.