Vegane Schmankerl to go

Das Tolstoy-Restaurant ist erstmalig mit veganen Köstlichkeiten gefüllten Automaten an den Start gegangen. In der Rechten Wienzeile 1b, vis-à-vis des Tolstoy, hat eine ehemalige Trafik Platz für vier Automaten geschaffen. Ab sofort kann man rund um die Uhr aus 70 verschiedenen veganen Produkten auswählen. Vegane Schmankerln wie Käse, Wurst, Fischstäbchen (€ 4,50) und Schnitzel (€ 4,90) stehen zur Auswahl. Auch Chips und Gummibärchen gibt es. Zum Durst löschen bieten sich Spritzer, Limonaden und Bier (€ 2,90) an. Vegane Milch kostet € 3,60. Kimchi (fermentiertes Gemüse für € 9,90), Ketchup, Senf und Saucen spuckt der Automat ebenfalls aus. Vegane Tampons und Binden sollen offenbar ebenfalls bald folgen.

PA/Red.