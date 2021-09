Vegane Käsesorten gekürt

Die vegane Bewertungsplattform abillion veröffentlichte seine Auszeichnungen für die fünf besten veganen Käsesorten des Jahres 2021. Das Ergebnis wurde aus über 16.000 Bewertungen der Mitglieder in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ermittelt. Auch die weltweite Liste der 10 besten veganen Käsesorten wurde veröffentlicht. Unter die fünf prämierten Käsesorten der EMEA-Region fallen 2021 die Produkte „Grattaveg“, „Mozzarella Flavour Slices“, „Esto no es un Queso Camembert“, „Muffervert“ sowie „Grattì“. Der „Grattaveg“ von Bio Vegeatal belegt 2021 auch Paltz 1 der weltweiten Liste. Er wird aus roten Linsen und Kartoffelstärke hergestellt. Bio Vegeatal ist ein Unternehmen aus der Toskana, das vegane und biologische Alternativen zu Aufschnitt und Käse herstellt.

Werte und Ideal

„Vegane Käsesorten haben sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. Die heutigen Sorten sind laut den Bewertungen aus der abillion-Community genauso gut wie der ‚echte Käse'“, erklärt Vikas Garg, Gründer und CEO von abillion. Und weiters: „Die Verbraucher sorgen sich um Nachhaltigkeit und unterstützen diese Werte mit ihren Kaufentscheidungen.“ abillion setzt sich dafür ein, eine weltweite Bewegung für pflanzliche Lebensmittel und umweltfreundliche Produkte zu fördern. In den nächsten 10 Jahren möchte das Unternehmen eine Milliarde Menschen dazu bringen, einen pflanzenbasierten Lebensstil zu führen. Außerdem will es weltweiter führender Sponsor von Tierschutzmaßnahmen und Rettungs- und Lobbyarbeit sein. Basierend auf den abillion-Bewertungsdaten stieg das Verbraucherinteresse an veganen Käseprodukten zwischen Juli 2020 und Juni 2021 im Vergleich zum Vorjahr um das 2,6-fache. APA/RED./CH