USA öffnen ihre Grenzen

Seit März 2020 war die Einreise für Österreicher in die USA nicht möglich. Ex-US-Präsident Donald Trump verordnete ein Einreisestopp für Ausländer aus den meisten Teilen Europas. Ab Montag kann wieder eingereist werden, vorausgesetzt man hat eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus mit einem international anerkannten Präparat. Am Montag startete das erste Flugzeug seit 20 Monaten in die USA von Frankfurt aus. Die Boeing 777 der Singapore Airlines war mit 264 Sitzplätzen fast ganz ausgelastet. An Bord waren geimpfte Urlauber und Geschäftsleute. Auch aus Österreich sind schon Flüge geplant. Der erste österreichische Flieger startete schon montags aus Schwechat nach New York.

Airlines schöpfen Hoffnung aus der Öffnung. Bisher gab es nur Ausnahmen für Personengruppen wie US-Bürger, Diplomaten und Menschen aus verschiedenen Nicht-EU-Staaten, die trotz des Verbots schon einreisen durften. Ein Großteil der Flüge blieben also aus. Nun setzen Fluglinien auf die zusätzliche Marktöffnung für die EU-Bürger und erhoffen sich dadurch große Umsatzzuwächse.

APA/RED