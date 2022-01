Upgrade in der Mozart-Stadt

Salzburg zieht jeher Reisende aus aller Welt an. Besucher reisen in die Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, nicht nur wegen ihres Bezugs zu Mozart, sondern auch aufgrund ihres malerischen Stadtbildes.Das Andräviertel in der Innenstadt zählt zu den Szenevierteln. Das neu eröffnete NH Collection Salzburg City befindet sich in dieser Top-Lage, nur wenige Gehminuten vom Schloss Mirabell, dem Dom, der Festung und Mozarts Geburtshaus entfernt. Früher ein klassisches NH-Hotel, wurde das Hotel kürzlich einer stilvollen Innenausstattung unterzogen.

140 großzügige Zimmer und Suiten wurden in den letzten Monaten modern und elegant eingerichtet, indirektes Licht, edle Holzvertäfelungen, Samtvorhänge und dunkle Spiegel sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Superior und Superior Zimmer sind in der Regel angenehme 25qm groß und somit ideal für Paare und Singles, Familien können auch ein etwas größeres Zimmer mit Verbindungstür buchen. Entspannung verspricht rund um die Uhr Zugang zur Sauna, Training im großzügigen Fitnessraum oder ein Drink in der schicken Lobbybar.