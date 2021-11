Travel und Security App

Die BCD Alert App dient Travel und Security Managern, um gefährliche Situationen aus der Ferne zu beobachten und darauf zu reagieren. So sollen Kunden unterwegs vor Risiken und Zwischenfällen gewarnt werden.

Anhand der Buchungen von Reisenden trackt die App Alarm-, Warn- und Notfallmeldungenin deren Nähe. Die App sendet Alerts per Push-Benachrichtigung auf den Startbildschirm des Mobilgeräts und zeigt eine Liste der betroffenen Reisenden. Travel und Security Manager können diese über die App per SMS, E-Mail oder Click-to-Call kontaktieren. Firmen, können außerdem sehen, welche Reisenden sich in Sicherheit gemeldet haben.

Über BCD Travel

Das Unternehmen BCD Travel spezialisiert sich auf Geschäftsreisenmangement. Geschäftsreisenanbieter können ihr Programm von BCD überarbeiten lassen und sich ein neues Konzept erstellen lassen.

PA/Red