Wo Österreicher ihren Urlaub verbringen wollen

Ganz anders präsentiere sich die Situation in den Tiroler Tourismusregionen: „Tirol hat mit rund acht Prozent einen traditionell niedrigen Inländeranteil und ist damit zu 92 Prozent von ausländischen Gästen abhängig. Zudem erkennen wir aus den Analysen unserer Zugriffsstatistiken, dass es keine oder kaum eine gesteigerte Inlandsnachfrage nach Orten in Tirol gibt. Das könnte auch im Zusammenhang mit der negativen Corona-Berichterstattung stehen“, analysiert Oberascher. Besonders seien derzeit Urlaube mit der gesamten Familie. Hohe Zuwächse gäbe es auch bei Unterkünften, die besondere Dienstleistungen für gemeinsame Ferienaufenthalte mit Hunden anbieten sowie Ferienhäuser und Ferienpensionen. Österreichische Urlauber favorisieren in diesem Jahr diese Bundesländer: 1. Kärnten: 44 Prozent der Suchanfragen, + 204 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2. Steiermark: 14 Prozent der Suchanfragen, + 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 3. Salzburg: 13 Prozent der Suchanfragen, + 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 4. Tirol: 9 Prozent der Suchanfragen, + 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 5. Burgenland: 8 Prozent der Suchanfragen, + 87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Die österreichischen Lieblingsdestinationen der Bundesländer sind:

– Wiener möchten ihren Urlaub in Kärnten, in der Steiermark oder in Salzburg verbringen – Burgenländer möchten ihren Urlaub in Salzburg, in der Steiermark oder in Kärnten verbringen

– Niederösterreicher möchten ihren Urlaub in Kärnten, in Salzburg oder in der Steiermark verbringen

– Oberösterreicher möchten ihren Urlaub in Kärnten, in Tirol oder in der Steiermark verbringen

– Salzburger möchten ihren Urlaub in Kärnten, im Burgenland oder in Salzburg verbringen – Tiroler möchten ihren Urlaub in Kärnten, Tirol oder in der Steiermark verbringen

– Kärntner möchten ihren Urlaub in Kärnten, in Salzburg oder in der Steiermark verbringen – Vorarlberger möchten ihren Urlaub in Kärnten, Salzburg oder in Tirol verbringen

– Steirer möchten ihren Urlaub in Kärnten, in Salzburg oder in Tirol verbringen