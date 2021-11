Stiegl-Hausbier „Christkindl“

Auch in diesem Jahr präsentiert die Stiegl-Hausbrauerei ihren Klassiker für die kalten Wintertage. Die diesjährige Bio-Bierspezialität namens „Christkindl“ soll für einen festlichen Trinkgenuss sorgen. Dem hinzu gibt es einen nachhaltigen Auftritt: Was die Bio-Rohstoffe beim Bier sind, ist das „Rockpaper“ bei den Etiketten, die nun auf umweltfreundlichen Material gedruckt werden.

Es ähnelt beinahe einer Tradition, dass der Stiegl-Kreativbraumeister Markus Trinker und sein Team das obergäriges Honigbier produzieren. „Unser ‚Christkindl‘ leuchtet unter einer schneeweißen Schaumkrone kupferfarben aus dem Glas und sorgt durch seine Komposition aus mildem Honiggeschmack und zarten Hopfentönen für festlichen Trinkgenuss”, beschreibt Markus Trinker den winterlichen Kreativbier-Klassiker aus der Stiegl-Hausbrauerei. Bei dem Bier, welches ab sofort und bis zum 31.Dezember erhältlich ist, handelt es sich um ein Amber Ale, das aus Bio-Zutaten gebraut wurde.

So traditionsreich Honig für die Spezialitätenbiere auch sein mag, es gibt trotzdem eine entscheidende Neuerung: Das „Rockpaper“ als Etikettenmaterial wird künftig alle Stiegl-Hausbiere ausstatten. Für das papierähnliche Material bildet Kalkstein die Basis. Auch wird es nach Cradle-to-Cradle-Grundsätzen umweltfreundlich hergestellt. So fallen bei der Herstellung – im Vergleich zu Papiermaterialien – keine Abfälle an. Darüber hinaus sollen so Energie und CO2 eingespart werden. Die Umstellung der Etiketten bei den Kreativbieren ist ein weiterer Schritt im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie bei Stiegl.

PA/ Red.