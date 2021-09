Steigenberger und Porsche Design

Im Rahmen der gemeinsamen Vertragsunterzeichnung im Steigenberger Icon Hotel Frankfurt Hof haben der CEO der Porsche Design Group, Dr. Jan Becker und der CEO der Steigenberger Hotels AG/ Deutsche Hospitality, Marcus Bernhardt, den Aufbau einer gemeinsamen Hotelmarke vereinbart.

Die „Steigenberger Porsche Design Hotels“, die im Luxury- Lifestyle- Segment positioniert sind, sollen in ausgewählten Metropolen entstehen. „Steigenberger Hotels & Resorts und Porsche Design teilen gemeinsame Werte“, so Dr.Becker. „Wir stellen höchste Ansprüche an Qualität und exklusives Design und streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung. Gemeinsam wollen wir unseren Gästen ein neues Hotelerlebnis bieten“, heißt es weiter. Aber auch Marcus Bernhardt zeigt sich begeistert: „Porsche Design bringt eine einzigartige Design- Philosophie in die Partnerschaft ein. Steigenberger steht wie kaum ein anderes Unternehmen seit über 90 Jahren für Qualität, Service und Leidenschaft in der Hotellerie. Mit diesen Stärken schaffen wir ein neues, begeisterndes Produkt, das Lust darauf macht, Hotellerie neu zu entdecken.“

