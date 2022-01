Steigenberger Porsche Design Hotels im Fokus

In Dasein Ahmed Al-Khateeb, Tourismusminister und Vorstandsvorsitzender des Tourism Development Fund: Der Tourism Development Fund (TDF) hat in Kombination mit der Deutschen Hospitality, Dachmarke der Hotelgesellschaft Steigenberger Hotels AG, eine Absichtserklärung unterzeichnet, Steigenberger Porsche Designkonzept Hotel-Projekte in Saudi-Arabien zu entwerfen und zu betreiben. Die Vereinbarung enthält das Exklusivrecht, das erstmalige Steigenberger Porsche Designkonzept Hotel im Nahen Osten anzukündigen. Die Absichtserklärung wurde von Qusai Al-Fakhri, Manager von TDF, und Marcus Bernhardt, Manager der Deutschen Hospitality, unterzeichnet.