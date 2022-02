Star Alliance preisgekrönt

Zerrüttet und gezeichnet geht die Luftfahrbranche in das Jahr 2022. Einer hat trotzdem Grund zum Feiern: Star Alliance. Auch dieses Jahr schlägt die Allianz wieder zu und darf sich den renommierten Titel „Airline Alliance of the year“ um den Hals hängen.

2012 wurde der Award erstmalig ins Leben gerufen und gilt in der Branche als eine der höchsten Auszeichnungen. Es ist der einzig internationale Award in der Flugbranche. Für die Entscheidungsfindung nimmt die Expertenjury Faktoren wie Innovation, Nachhaltigkeit, Kundenzufriedenheit und Digitalisierung näher unter die Lupe.

Der Wiederholungstäter grenzt sich dieses Jahr allen voran durch seinen außergewöhnlichen Beitrag zur Zukunft von der Konkurrenz ab. Kostas Itarou, Präsident der Air Transport Awards, betonte in einem Interview die Kundenfreundlichkeit und den Innovationsgeist der Überflieger.

1997 gegründet in der Flughauptstadt Frankfurt am Main, verfügt man mittlerweile über zahlreiche Mitgliedsfluggesellschaften. Darunter finden sich einige bekannte Namen wie Lufthansa, Air Canada, Air China, Turkish Airlines und Air India und noch viele mehr. Mit dieser Flotte verzeichnet Star Alliance mehr als 12.000 Flüge täglich und steuert dabei 1.300 Flughäfen aus 197 verschiedenen Ländern an.