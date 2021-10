St. Petersburg: Beschränkungen für Ungeimpfte

Die Corona-Infektionszahlen stiegen in letzter Zeit in der russischen Großstadt wieder an. Die Regierung reagiert darauf mit Einschränkungen im öffentlichen Leben. Ab 1. November gilt nur noch ein 2-G Nachweis, also geimpft oder genesen, um an Sport-Großveranstaltungen teilnehmen zu können.

Ab Mitte November wird die Regel auf weitere Bereiche ausgeweitet. Dann muss der 2-G Nachweis per QR Code auch beim Besuch von Fitnessstudios, Theatern, Kinos und Museen vorgezeigt werden. Ab Dezember wird der Impf- oder Genesungsbeleg auch für die Gastronomie und den Einzelhandel benötigt. Eine Ausnahme gibt es nur für Menschen, die belegen können, dass sie sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.

APA/RED