Spa-Neuerungen in den Dolce Vita Hotels

Die Wellness- und Saunalandschaften der Dolce Vita Hotels zählen zu den besten in Südtirol mit den umfangreichsten Saunaprogrammen. Von großen Panoramasaunen mit Showaufgüssen, über entspannende Bio-Saunen und Sole Dampfbäder bis hin zu Familiensaunen, bei denen schon die Kleinsten die wohltuenden Eigenschaften der Sauna kennenlernen können.

Ein witeres Highlight sind die Sauna Around Wochen, die jedes Jahr im April und Oktober stattfinden. Vom 03. bis 10. April 2022 kommen Saunaliebhaber nun wieder in den Genuss von exklusiven Saunaerlebnissen und Show-Aufgüssen von internationalen Saunameistern in allen fünf Dolce Vita Hotels. Dank zahlreicher luxuriöser Renovierungen und Erweiterungen in den Spa-Welten der Dolce Vita Hotels können Gäste in diesem Jahr wieder eine Wellness-Auszeit genießen.