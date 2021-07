Werte Leser, hoch geschätzte Inserenten und Geschäftspartner,

die MG MedienGruppe und der Mucha Verlag gönnen sich – so wie alljährlich – eine dreiwöchige Sommerpause. Ab Montag, den 16. August 2021 sind wir wieder mit frischen Kräften für Sie da. In dringenden redaktionellen Fällen können Sie uns eine Nachricht an notfall@mgmedien.at übermitteln. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub/Sommer.

Herzlichst,

Ekaterina & Christian W. Mucha im Namen des gesamten Teams