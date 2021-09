Sommer-Zwischenbilanz der NÖ-Bergbahnen

Die niederösterreichischen Bergbahnen versuchten in den vergangenen Jahren, ihre Angebote auch auf den Sommertourismus auszulegen, und bekamen dafür auch hohe Förderungssummen vom Land Niederösterreich. Dies wurde von der Bevölkerung gut angenommen, denn in der bisherigen Sommersaison verzeichnete die ecoplus Alpin bereits 96.000 Gäste.

Man spüre aber deutlich, dass die Österreicher aufgrund der offenen Grenzen verstärkt Urlaub am Meer suchen, so Ötscherlift-Geschäftsführer Andreas Buder. In den Herbstmonaten werde aber mit noch stärkerem Ansturm auf die Bergbahnen gerechnet.

APA/RED/LBi