So schmeckt Italien

Der Schauspieler Stefan McDonald ist vielen bekannt. Nämlich aus diversen Rollen für TV und Kino in Tatort, Mission Impossible 5 und natürlich aus zahlreichen Werbespots wie etwa einem von XXXLutz oder die Ankündigung zur Euro 2021. Er war der Initiator eines gemütlichen Zusammenkommens im SOTH.kitchen im 6. Wiener Gemeindebezirk. Hier kann man in bester Atmosphäre sensationelle Qualität genießen, die noch dazu in der Show-Küche zubereitet wird. Etliche Promis wie etwa Reinhard Novak, Martin Oberhauser, Niddl Stelzl und Peter Dobcak folgten seinem Ruf.

SOTH.kitchen „Cucina Italiana" für die mit Liebe und Hingabe zubereiteten, hervorragenden Speisen und Getränke und speziell auch an das Betreiberpaar Nikolett Oroszki und Thomas Kutak, die ein hervorragendes Stückerl Italien in den 6. Wiener Gemeindebezirk gebracht haben. Mehr Information: sothkitchen.com/