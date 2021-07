Schönbrunn launcht Kochbuch

Die Schönbrunn Group verspricht mit dem kürzlich stattgefundenen Launch des Kochbuchs „Genuss wie zu Kaisers Zeiten“. „Das Kochbuch beinhaltet neben authentischen Rezepten aus der Wiener Küche auch so manche Anekdote rund um die Ess- und Tischkultur am Kaiserhof“, erklärt Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group. Neben dem Kochbuch wurde auch eine Spirituosen-Edition zu Ehren von Schönbrunn entwickelt, welche aus vier verschiedenen Obstbränden, Rum und Gin besteht und eine Ergänzung zu den bereits vorhandenen Schönbrunn Weinen und Schaumweinen bilden soll.

In Kooperation mit dem Krenn Verlag sollen interessante Geschichten rund um das Zeremoniell am Kaiserhof und die kulinarischen Höhepunkte der Wiener Küche zum Vorschein gebracht werden. Man erhalte einen kleinen Einblick in die Lebensweise der Habsburger und auf der anderen Seite in die Entwicklung der Wiener Hofküche. Das Kochbuch ist in den Museums-Shops der Schönbrunn Group und im Buchhandel des gesamten deutschsprachigen Raumes erhältlich.

PA/Red.