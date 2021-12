Schnaps via Mausklick

Jägermeister-Fans aufgepasst: Der weltbekannte Kräuterlikör bietet ab sofort neben dem gewohnten Jägermeister-Sortiment auch saisonale Produkte, exklusive Limited Editions, Kleidung und Sonderangebote an. Der Launch des Online-Shops wird mit der Aktion „99 Jägermeister 1-Bottle-Tap Machines zu je 99 Euro“ gefeiert.

Unter können Jägermeister-Fans ab dem Alter von 18 Jahren neben dem Original unter anderem auch den Superpremium-Kräuterlikör Jägermeister MANIFEST erwerben. Die Lieferdauer in Österreich beträgt dabei 3 bis 4 Werktage. Zudem macht das X-Mas Sortiment den heißkalten Auftakt: Vom Ugly Christinas Sweater über Socken bis hin zur Jägermeister X-Mas Flasche finden Begeisterte alles rund um den feierlichen Anlass.

Eiskalte Aktion zu Auftakt

Der Auftakt des neuen Online-Shops wird ganz nach dem Motto „first come, first serve“ mit der Aktion „99 Jägermeister 1-Bottle-Tap Machines zu je 99 Euro“ zelebriert. Die 1-Bottle-Tap-Machine kühlt den Jägermeister auf Trinktemperatur – 18 Grad herunter und kommt nun mit einer internationalen Kampagne weltweit in die Wohnzimmer der Jägermeister-Fans. Die Idee und Umsetzung zum Online-Shop sind im Hirschrevier selber entstanden. „Wir sind nicht nur dem Ruf der Nachfrage gefolgt, sondern haben bei der Erarbeitung großen Wert auf Authentizität und das Erlebnis des wahren Jägermeister-Lebensgefühls gelegt“, erzählt Anna Zenz, Brandmanagerin bei Jägermeister Österreich. „Egal, wie man anstoßen möchte – ob mit einer exklusiven Sonderedition, gekleidet in Jägermeister Streetwear oder mit gebrandeten Jägermeister Shotgläsern – unsere Community kann sich nun für jeden Anlass ausstatten und genießen.“

PA/ Red.