Sawadee ka in Thailand

Mit dem Avani+ Koh Lanta Krabi Resort glänzt seit Ende Dezember 2021 ein weiteres modernes Juwel der asiatischen Hotelmarke Avani Hotels & Resorts in Thailand. Idyllisch auf der Insel Lanta am südlichsten Zipfel der Provinz Krabi gelegen, fügen sich die 92 Räume, Suiten und Poolvillen harmonisch in die Umgebung ein. Nach einer Neugestaltung prägen Motive der Natur- und Kulturlandschaft Krabis das Gestaltung. So konnektiert das Interieur unzählige kulturelle Strömungen der Region. Während sich auf den Tapeten althergebrachte malaiische Muster wiederfinden, greifen die Fliesen chinesische Aspekte auf.

Als idealer Rückzugsort für Familien und Freundesgruppen fungiert speziell die exklusive Grand Ocean Residence mit eigenem Pool, Sonnenterrasse und Garten. Auf 235 Quadratmetern offeriert sie ausgeprägt Platz und Intimsphäre für bis zu sechs Erwachsene.

Zu den Highlights des Resorts gehören die beiden Strände Koh Kwang und Klong Dao ebenso wie zwei Pools. Unmittelbar daneben genießen Gäste im hauseigenen Restaurant Cliff multinationale und landestypische Spezialitäten mit Fisch und Meeresfrüchten, während man in der Reggae Bar mit Cocktails den Sonnenuntergang beobachten kann. Dort wie im kompletten Resort hat man eine Aussicht auf die Andaman-See.

Der Übernachtungspreis startet binnen 108 € für zwei Erwachsene in einem Räume mit Poolblick nebst Frühstück.