Salzburg präsentiert Sommerflugplan

Denn man spekuliert wieder mit einem umfangreichen Flugangebot für den Feriengast. So geht es mehrmals wöchentlich zu den typischen Sonnendestinationen Griechenlands. Sowohl Eurowings als auch Corendon heben von Salzburg ab. Apropos Inseln: Im Sommerflugplan wird Mallorca täglich angeflogen. Außerdem geht es zwei Mal nach Sardinien sowie einmal pro Woche nach Kalabrien und Zypern. Corendon steuert in der Sommerzeit zwei Mal die Woche das türkische Antalya an, Eurowings bringt die Fans des Roten Meer ins ägyptische Hurghada.

Turkish Airlines hebt von Salzburg aus bis zu zwei Mal täglich nach Istanbul ab. Flydubai bringt Interessierte bis zu sechs Mal wöchentlich nach Dubai.

Außerdem präsentiert sich der Salzburger Flughafen als Ausgangspunkt für kurze Städtereisen. Mit Eurowings geht es etwa zu verschiedenen Zielen in Deutschland, mit Ryanair nach London. Transavia verbindet Salzburg mit Amsterdam. Als neue Fluglinie am Airport startet Air Serbia ab diesen Sommer drei Mal wöchentlich nach Belgrad.

Wer in die weite Ferne schweift, der kommt über Istanbul oder das Drehkreuz Dubai ans Ziel. Etwa mit flydubai mit einmaligem Umsteigen nach Sydney, Sansibar, auf die Seychellen oder in die Malediven.