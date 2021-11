Sacher kommt jetzt ins Eigenheim

Unter dem Motto „Sacher Special Moments delivered by mjam“ kann man Produkte aus dem Wiener Traditionshaus nun ins Wohnzimmer bestellen. In Wien und Salzburg sind klassische Gerichte wie Schnitzel, Tafelspitz und Gulasch orderbar. Auch die originale Sachertorte kann per umweltfreundlichem Fahrradtransport geliefert werden.

„Während unsere Original Sacher-Torte per Hand nach dem unveränderten Original-Rezept gefertigt wird, lassen wir uns laufend Neues für unsere Gäste einfallen. In Kooperation mit mjam können sich die Wiener und Salzburger Luxus ab sofort auch bequem via App nach Hause holen“, so Sacher Geschäftsführer Matthias Winkler.

„Wir freuen uns mit Sacher einen außergewöhnlichen Partner gefunden zu haben. Mit den Gerichten aus den weltberühmten Hotels gibt es ab sofort Luxusgenuss für Zuhause. Unsere Kunden in Wien und Salzburg können neben Pizza, Pasta und Sushi nun in den eigenen vier Wänden auch Spezialitäten der Gourmetküche genießen“, freut sich mjam-Geschäftsführerin Chloé Kayser über die Kooperation.