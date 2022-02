RIU eröffnet das Riu Plaza Manhattan Times Square in New York

Genau wie das Riu Plaza New York Time Square befindet sich das neu gebaute Hotel im Herzen von Manhattan, umgeben von den weltbekannten Theatern am Broadway und nur wenige Meter vom berühmten Times Square entfernt.

„Als wir 2016 das erste Hotel in New York eröffneten, wurde einer meiner Lebensträume wahr. Unsere Freude konnte nicht in Worte gefasst werden, als wir den Namen RIU mitten im Herzen von Manhattan sahen. Heute haben wir einen weiteren aufregenden Schritt getan und eine große Herausforderung gemeistert: ein Hotel von Null an in einer der konkurrenzorientiertesten Städte der Welt zu bauen. Ich bin sehr stolz auf das Team hinter dieser Arbeit und darauf, unsere Marke in der kulturellen und wirtschaftlichen Hauptstadt der USA wachsen zu sehen“, so Luis Riu, CEO von RIU Hotels & Resorts.

Das Riu Plaza Manhattan Times Square verfügt über 656 Zimmer und zeichnet sich durch innovatives Design, modernes Interieur sowie den exklusiven Service der Riu Plaza Hotels aus. Die Nähe zum Broadway wird im Hotel mit architektonischen Details, der Inneneinrichtung und Kunstgegenständen betont. Inspiriert vom Musical „Das Phantom der Oper“ ist die Lobby dekoriert mit riesigen Masken, die den Gast schon bei der Ankunft in die Welt des Theaters eintauchen lässt und auf die ausgezeichnete Lage an der 47th Street, nur wenige Meter vom Times Square und den beliebten Broadway-Musicals entfernt, hinweist.

Das neu errichtete Gebäude verfügt über 47 Stockwerke. Im Erdgeschoss des Hotels befinden sich das Hauptfoyer und die Cafeteria „Grab&Go“ sowie großzügige Aufenthaltsbereiche, im Untergeschoss liegt das Fitnesscenter, in den oberen Geschossen ein weiteres Restaurant für das Frühstücksbuffet sowie Parkplätze.