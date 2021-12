Renommierte Luxushotelmarken in Diriyah

Diriyah Gate Development Authority (DGDA) hat die ersten 14 der geplanten 38 Hotelmarken bekannt gegeben, die sich in den kommenden Jahren in Diriyah ansiedeln werden. Darunter: weltweit renommierte Fünf-Sterne-Hotelmarken. Die Luxushäuser nur rund 15 Autominuten von Riad entfernt.

Das Herzstück von Diriyah bildet die UNESCO-Weltkulturerbstätte At-Turaif. Diese gilt als wichtigste historische und kulturelle Stätte des Landes und ist somit das „Juwel des Königreichs“. Sie war einst Sitz der Königsfamilie und der erste Staat innerhalb Saudi-Arabiens.

Westlich von Diriyah liegt, eingebettet in eine 60 Quadratmeter große, unberührte Naturlandschaft, Wadi Safar. Dies war einst Treffpunkt für Händler und Reisende aus Asien, Afrika und Europa.

So wollen die Hotelpartner mit weiteren Hotelmarken in Diriyah zusammenkommen und neben einem globalen Wahrzeichen auch ein neues Vermächtnis für das Königreich errichten. Das erste Hotel eröffnet bereits 2022 seine Pforten: Es gehört zu The Luxury Collection, betrieben von Marriott International.

Jerry Inzerillo, CEO von DGDA, erklärt: „Diese prestigeträchtige Hotelkollektion wird die Bühne für ein neues Niveau der globalen Gastfreundschaft bereiten. Die Hotels und Resorts werden nicht nur die reiche Kultur und das Erbe des Königreichs komplementieren, sondern auch seine ehrgeizigen Zukunftspläne im Einklang mit der Vision 2030 Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen Mohammed Bin Salman ergänzen. Wir fühlen uns geehrt, dass wir solch renommierte Marken für unser Land gewinnen konnten, und freuen uns darauf, den Besuchern und Einheimischen Saudi-Arabiens in den kommenden Monaten das neue Angebot der Hotels vorzustellen.“ Jonathan Timms, Präsident der Diriyah Development Company, fügt hinzu: „Die Ankündigung unserer künftigen Hotelkollektion ist ein wichtiger Meilenstein innerhalb der Entwicklung unseres Projekts. Jeder Hotelpartner wurde sorgfältig ausgewählt und kuratiert, um unseren Gästen den höchsten Standard an Gastfreundschaft zu bieten und sie gleichzeitig zu verlocken, Diriyah und das Königreich gemeinsam mit ihren Lieblingshotelmarken zu erkunden.“

