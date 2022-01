Regent Seven Seas Cruises bietet Luxus der Extraklasse auf 280 Reisen

Die führende Luxusreederei Regent Seven Seas Cruises® hat die Aktion „Upgrade Your Horizon“ eingeführt, im Rahmen derer Gäste sich bei Buchungen, die zwischen dem 3. Januar und dem 28. Februar 2022 getätigt werden, über ein zwei Kategorien Suiten-Upgrade bis hin zu einer Penthouse-Suite freuen können.

Das großzügige Upgrade gibt den Gästen die Möglichkeit, ihren Aufenthalt in Suiten zu genießen, die noch mehr Platz und zusätzliche luxuriöse Annehmlichkeiten bieten. Dazu zählen unter anderem ein im Preis inbegriffener Hotelaufenthalt vor der Kreuzfahrt, wenn sie auf eine Concierge-Suite upgegraded werden. Gäste einer Penthouse-Suite kommen in den Genuss eines erweiterten Service, der mit einem persönlichen Butler einhergeht. Das Angebot umfasst 280 Reisen bis April 2024 – darunter Kreuzfahrten nach Afrika, Alaska, Asien, Australien und Neuseeland, in die Karibik, das Mittelmeer, Nordeuropa, Südamerika und viele mehr.