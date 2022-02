Produktinnovation: BILLA und NEOH kreieren Torte ohne Zuckerzusatz

Die Wiener Start-up-Marke NEOH verspricht neue Snacks, die ohne Zuckerzusatz süß schmecken. Seit einigen Jahren bringen BILLA und BILLA PLUS fünf verschiedene Geschmacksrichtungen von ungesüßten Schokoriegeln auf den Markt, ein gesunder Snack, der sich bei Kunden großer Beliebtheit erfreut. Nun zum nächsten Highlight: NEOH und BILLA haben einen Kuchen kreiert, der Pflanzenfasern statt Zucker verwendet. Bestehend aus einem nussigen Tortenboden, luftig-leichter Vanille-Buttercreme und Schokoladensauce sowie Protein-Crisps und Mandeln wird die NEOH-Sahne-Torte täglich frisch aus der BILLA PLUS Marktkonditorei gebacken.

Eva-Maria Kaiser, gewerberechtliche Geschäftsführerin BILLA Marktkonditorei, war federführend bei der Entwicklung der NEOH Torte und freut sich über die gesunde Produktinnovation: „In der Marktkonditorei backen unsere ausgebildeten Konditor:innen täglich eine Vielzahl an Torten, Kuchen und andere süße Köstlichkeiten. Auch für alternative Ernährungsformen haben wir ein breitgefächertes Angebot – von low carb über weizenfrei, lactosefrei über vegan bis hin zu Produkten aus Dinkel oder Urkorn. Die NEOH Torte ergänzt diese Auswahl perfekt und lädt all jene zum süßen Genuss ein, denen eine bewusste Ernährung am Herzen liegt.“

Die neue NEOH Cream Cake hält, was auch die NEOH Protein-Riegeln versprechen, nämlich: 100 % Geschmackserlebnis, kein raffinierter Zucker, hoher Ballaststoffanteil, wenig Kalorien, hoher Proteingehalt mit einer breiten Aminosäurenbalance, kein Palmöl und Rohstoffe, die den Zucker nachhaltig ersetzen. „Zucker sorgt im Körper für einen kurzen Energie-Kick, doch dieser hält nur flüchtig an und sämtliche positiven Effekte verlieren schnell wieder ihre Wirkung. Nervigen Blutzuckerspitzen und Heißhungerattacken möchten wir mit unserer geheimen Zuckeraustauschformel entgegenwirken“, erklärt Manuel Zeller von NEOH und ergänzt: „Wir tüfteln schon länger an der Erweiterung unseres Sortiments und sind sehr stolz auf unsere neueste Kreation – die NEOH Cream Cake. Mit BILLA PLUS haben wir den perfekten Kooperationspartner gefunden, da in den Marktkonditoreien die Torten jeden Tag frisch und direkt vor Ort produziert werden können.“