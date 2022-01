Preferred Hotels & Resorts Eröffnungen im Jahr 2022

Reisende ziehen ihre Pässe aus den Schubladen und begeben sich auf neue Abenteuer und inspirierende Reiseziele: vom modernen Skigebiet an den Pisten Utahs bis hin zum nationalen Wahrzeichen in Oslo, zu einem luxuriösen Designhotel umgebaut, bietet jeder dieser neuen urbanen Rückzugsorte, Strandresorts und historisch gewachsenen Refugien authentische, persönliche Erfahrungen und den Charme der lokalen Kultur.

Passalacqua (Comer See, Italien) -Eröffnung im Juni 2022

Passalacqua wurde im 18. Jahrhundert von Graf Andrea Lucini Passalacqua am Ufer des Comer Sees erbaut und hat historische Persönlichkeiten von Napoleon Bonaparte bis Winston Churchill bewohnt. Das Schwesterhotel des legendären Grand Hotel Tremezzo wird 24 stilvolle Suiten bieten, die von einer der berühmtesten Hoteliersfamilien Italiens entworfen und kuratiert wurden: Paolo, Antonella und Valentina De Santis

Sommerro (Oslo, Norwegen) – Eröffnung im September 2022

Sommerro ist ein restauriertes Wahrzeichen aus den 1930er Jahren im historischen Viertel Frogner im Osloer West End. Es integriert norwegisches Design und ist das erste Hotel der Stadt, das Form und Funktion in einem originalen Art-Deco-Gebäude vereint. Das Haus wird Norwegens größtes Denkmalschutzprojekt sein. Es befindet sich in der ehemaligen Zentrale des Hauptstadt-Stromversorgers Oslo Lysverker, wurde renoviert und stellt eine moderne Hommage an das kulturelle Erbe der Region dar.

Im gesamten Hotel sind Originalkunstwerke des renommierten norwegischen Künstlers Per Krohg zu sehen, darunter riesige Fresken und Deckengemälde, die an die einzigartige Geschichte des Gebäudes erinnern. Das 231-Zimmer-Hotel, zu dem auch 56 Apartments gehören, ist ein wahrer Gemeinschaftsraum, vier Restaurants, drei Bars, Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen, goldene Elemente für 100 Besucher Ein geschmücktes Theater und eine Oase umfangreicher Wellness-Einrichtungen mit der erste ganzjährig geöffnete Rooftop-Pool der Stadt sowie Sauna, Terrasse und Restaurant

Weitere Eröffnungen im Jahr 2022:

The Wall Street Hotel (New York, Vereinigte Staaten): Eröffnung im Winter 2022:

Das 1729 als erste Börse der Stadt eröffnete historische Tontine Building, ein eleganter Lifestyle-inspirierter Rückzugsort, bietet seinen Gästen mehr als 180 geräumige Zimmer und Suiten, ein Restaurant mit Starköchen und eine stilvolle Bar und Lounge mit Außenterrasse auf der Dach.

Pendry Park City (Utah, Vereinigte Staaten) – Eröffnung im Januar 2022:

Im Herzen des Park City Mountain Canyon Village gelegen, ist das spektakuläre Resort eine moderne Interpretation einer traditionellen Almhütte auf der Skipiste. 153 Zimmer, Suiten und Apartments verfügen über bodentiefe Fenster und kuratierte Kunstwerke. Gäste und Einheimische können gleichermaßen vier verschiedene Restaurants und Bars, ein luxuriöses Pendry Spa und Fitness Center, einen beheizten Pool auf dem Dach mit Bar, einen Windmill Kids Club und über 650 Quadratmeter Veranstaltungsfläche genießen.

Amrit Ocean Resort & Residences (Singer Island, The Palm Beaches, Florida, Vereinigte Staaten) – Eröffnung im April 2022:

Das Wellness-Resort wird sich über mehr als zwei Hektar in bester Strandlage auf Singer Island im Palm Beach County erstrecken und über 155 Gästezimmer und 34 luxuriöse Wellness-Suiten verfügen.

TOA Hotel & Spa (Sansibar, Tansania) – Eröffnung im Mai 2022:

Die ruhige Oase am Indischen Ozean liegt an einem privaten weißen Sandstrand in Pongwe an der Ostküste Sansibars und umfasst 86 moderne Gästezimmer, darunter acht opulente Suiten, drei Swimmingpools, ein luxuriöses Spa, ein Restaurant mit landestypischer Küche, drei trendige Bars und ein lauschiges Café.

The Fullerton Ocean Park Hotel Hongkong (Hongkong) – Eröffnung im Sommer 2022:

Das umweltfreundliche Oceanfront-Resort befindet sich im Hongkonger Stadtteil Southside, der Heimat des legendären Victoria Harbour und des berühmten Ocean Park der Stadt. Es bietet vier verschiedene Restaurants, einen Infinity-Außenpool und einen Lagunenpool für Kinder, einen Spielbereich für Kinder im Innenbereich, ein luxuriöses Spa- und Fitnesscenter sowie vielseitige Tagungs- und Veranstaltungsräume im Innen- und Außenbereich, darunter ein 520 Quadratmeter großer, säulenfreier Ballsaal.

Pendry Washington D.C. (Washington, D.C., Vereinigte Staaten) – Eröffnung im Herbst 2022:

Das stilvolle Design-Hotel befindet sich in The Wharf – dem neuesten Hafenviertel der Stadt – und wird 131 Gästezimmer, drei charakteristische Speise- und Barkonzepte, ein Spa Pendry und ein Fitnesscenter sowie 465 Quadratmeter Innen- und Außenräume für Konferenzen bieten.