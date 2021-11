Philippinen kündigen Öffnung an

Die Philippinen wollen schon bald wieder ihre Grenzen für internationale Touristen öffnen. Jedoch nur für vollständig geimpfte Urlauber aus Ländern mit einer hohen Impfquote und niedrigen Infektionszahlen. Die letzten Details für die Regelungen werden noch von der nationale Task Force ausgearbeitet, so Präsidentensprecher Karlo Nograles am Freitag.

„Aber wir informieren die ganze Welt schon im Voraus, dass wir unsere Küsten bald für Touristen aus Ländern auf der Grünen Liste öffnen werden“, betont Nograles. Derzeit stehen 43 Länder auf der Liste, darunter China, Taiwan, Japan, Pakistan, Ruanda und die Falklandinseln. Europäische Länder sind nicht dabei, so können Europäer noch nicht wieder einreisen.

Der südostasiatische Inselstaat hat seine Grenzen seit März 2020 für internationale Feriengäste geschlossen. Die schrittweise Öffnung solle dazu beitragen, die lokale Wirtschaft wiederzubeleben, sagte Tourismusministerin Berna Romulo Puyat. Die Philippinen mit etwa 110 Millionen Einwohnern waren lange eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder in der Region. Insgesamt wurden bisher rund 2,82 Millionen Fälle verzeichnet. Die Infektionszahlen sind aber zuletzt deutlich gesunken. Seit Tagen bewegen sich diese zwischen 1.000 und 2.500 Neuinfektionen am Tag.