Neuer Sales Director bei Coca-Cola HBC Österreich

Rund 20 Jahre Führungserfahrung und Expertise aus internationalen Verkaufs- und Managementrollen im FMCG-Bereich bringt Christoph Till, der neue Leiter des Sales-Teams bei Coca-Cola HBC Österreich, in seine neue Position mit ein. So war der gebürtige Niederösterreicher unter anderem als Global Sales Director bzw. General Manager in Serbien, Kroatien, Deutschland und Spanien für die Division des Laundry & Home Care Business bei Henkel tätig. Dabei setzte der 47-Jährige erfolgreich auf den Aufbau innovativer E-Commerce und Digital-Strategien und konnte dadurch die Profitabilität in diesen zentralen Kategorien kontinuierlich steigern. Zuletzt brachte Christoph Till seine Expertise als Geschäftsführer eines Wiener Start-ups und in einem international tätigen Industrieunternehmen ein.



Auf Wachstumskurs

Mit seiner umfassenden Expertise stellt Christoph Till einen außerordentlich wertvollen Neuzugang innerhalb des Führungsteams von Coca-Cola HBC Österreich dar, speziell, wenn es um die Ausweitung des Portfolios und die Erschließung neuer digitaler Vertriebskanäle geht. 2020 setzte der heimische Getränkehersteller mit dem Einstieg in die Kategorien Premium Spirituosen und Hard Seltzer sowie mit der Marke Costa Coffee im Bereich Kaffee und einer Beteiligung an der Gastronomie-Software „getsby“ wichtige Maßnahmen auf dem Weg zum 24/7 Getränkeanbieter.

„Wir sind überzeugt davon, dass es für die erfolgreiche Fortführung dieses eingeschlagenen Wachstumskurses essenziell ist, ein starkes Team an Bord zu haben. Mit Christoph Till haben wir eine ebenso erfahrene wie engagierte Verkaufspersönlichkeit gefunden, die perfekt zu diesem Zukunftskonzept passt“, freut sich General Manager Herbert Bauer auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Sales Director.

26. 11. 2020 / gab