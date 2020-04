Neuer Marketing Director bei McDonald’s

Als neuer Marketing Director verantwortet Benedikt Böcker (33), zuletzt Head of Marketing & Digital, ab sofort die Marketing-Agenden des Systemgastronomie-Marktführers M c Donald’s Österreich und ist damit für den gesamten Markenauftritt verantwortlich. Als Head of Digital & Marketing setzte er zuletzt Projekte wie den digitalen Bonusclub myM c Donald’s, die Wiedereinführung der M c Menüs sowie die Einführung der Signature Collection und des Veggie Sortiments um. Er folgt in dieser Position auf Jörg Pizzera, der einen internationalen Karriereschritt bei M c Donald’s geht.

„Mit Benedikt Böcker haben wir einen exzellenten Marketeer mit Leidenschaft für unsere Marke, internationaler Erfahrung und weitreichendem Know-how über den österreichischen Markt an Bord“, erklärt Nikolaus Piza, Managing Director von M c Donald’s Österreich.

Einführung der M c Donald’s App

Benedikt Böcker ist bereits seit über 6 Jahren Teil des Teams von M c Donald’s Österreich und stieg seit seinem Eintritt in das Unternehmen Ende 2013 vom Junior Marketing Specialist zum Head of Marketing & Digital auf. Mit der Einführung der M c Donald’s App und dem digitalen Bonusclub myM c Donald’s schuf er neue digitale Möglichkeiten der Kundenbindung. Die App ist in Österreich eine der am häufigsten heruntergeladenen Gratis-Apps und mehr als 1,6 Millionen myM c Donald’s MitgliederInnen erfreuen sich an den abwechslungsreichen Angeboten und Vorteilen.

Vor dem Wechsel zum Systemgastronomie-Marktführer zeichnete sich Benedikt Böcker bei Abercrombie & Fitch in München als Manager für verschiedene Bereiche wie Development, Store Experience und Merchandising aus und sammelte als Associate bei Simon-Kucher Strategy Consultants und Vodafone Deutschland Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Innovation und Consulting. Seine Bachelor und Master Ausbildungen in den Bereichen Management, Marketing sowie Business Administration absolvierte Böcker in Ingolstadt, London, Paris, Berlin und Stellenbosch (Südafrika).

