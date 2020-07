Neuer Head-Sommelier bei Wein & Co.

Wein & Co. hat seit Mitte des Monats einen neuen Chef-Sommelier, den Weinprofi Leopold Schneemann. Der gebürtige Steirer ist in seiner neuen Funktion für die Bereiche Fine Wine und Ikonen zuständig. Außerdem ist er für die Ausbildung und Schulung junger Sommeliers und Mitarbeiter von Wein & Co. verantwortlich. Im Flagship-Restaurant von Wein & Co. am Wiener Stephansplatz wird Schneemann zudem als Gastgeber agieren.

Schon während der Ausbildung an der Hotelfachschule Oberwart erkannte Schneemann seine Leidenschaft für Weine. Seine ersten gastronomischen Erfahrungen sammelte er als Assistant Sommelier im Wiener Steirereck und im Restaurant Obauer in Werfen. Die Weinherstellung lernte er bei der Arbeit in der Domaine Seppi Landmann im Elsass und im Weingut Johann Donabaum in der Wachau kennen. Danach war Schneemann im Sterne-Restaurant Au Crocodile in Straßburg und auf Luxus-Kreuzfahrtschiffen von Crystal Cruises tätig. Mit 23 Jahren landete er in New York, und begann die Zusammenarbeit mit dem Sternekoch und Unternehmer Kurt Gutenbrunner. Für dessen New Yorker Lokale Wallsé, Café Sabarsky, Blaue Gans und Upholstery Store kreierte er exzellente Weinkarten und hatte auch als General Manager im Sternerestaurant Wallsé großen Anteil an dessen Erfolg. Zuletzt arbeitete Schneemann im Bistro Hutch’s in Buffalo.

PA/red