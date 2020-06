Neuer Generaldirektor in Salzburger Hotel

Seit kurzem hat Oliver Sturmayr das Fünf-Sterne-Hotel „Sheraton Grand Salzburg“ übernommen. Er ist gebürtiger Salzburger, und ist bereits seit 2014 für die Hotelkette Marriott International tätig. Sturmayr hatte nach der Ausbildung einige Hotelmanagementpositionen in Österreich inne, bevor er 2005 zu den „One&Only Resorts“ kam. Er arbeitete für diese Hotelgruppe hauptsächlich als Food & Beverage Manager und als Resident Manager auf den Malediven, auf Mauritius, in Dubai und in Kapstadt.

2014 kam Sturmayr als Hotel Manager des „W Retreat & Spa Bali“ zu Marriott International. Zuletzt war er in dieser Position für das „JW Marriott Singapur“ verantwortlich.

PA/red