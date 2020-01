Neuer General Manager bei illycaffè Österreich

Otmar Frauenholz fungiert ab sofort als General Manager bei illycaffè Österreich. Er folgt auf Frédéric Ermacora, der seit April 2019 die Leitung von illycaffè Frankreich übernommen hat. Frauenholz bringt jahrelange Erfahrung in der Kaffeebranche mit. Er kennt sich darüberhinaus im B2B-Bereich, im technischen Kundendienst und im Marketing und Vertrieb aus. Zuletzt war Frauenholz für die strategische Entwicklung bei Nespresso Österreich verantwortlich. Davor war er fünf Jahre lang als Director von Nespresso Professional tätig. Der Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien, der auch an der Manchester School of Management studierte, war vor seiner Tätigkeit bei Kaffeefirmen bei Xerox Austria als Director Customer Service und General Manager der European Channels Group beschäftigt.

„illy ist seit jeher für die Hotellerie, Gastronomie und Betriebe im Kaffeehausbereich der präferierte Partner, wenn es um Premium-Kaffee geht, weil sie den hohen Qualitätsanspruch von illy, die Bestrebungen des Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit und den zuverlässigen Kundenservice schätzen,“ sagt Frauenholz. „Wir haben für illy in Österreich das Ziel, in den kommenden Jahren besonders im Bereich Office und Handel weiter zu wachsen und mit weiteren illy Caffè-Standorten auch den Kontakt zum Endkonsumenten zu intensivieren.“

PA/red